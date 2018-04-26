زاكيروني يتمنى تجنب ملاقاة اليابان بدور المجموعات الآسيوي

الشارقة 24 - محمود علي:



كشف ألبيرتو زاكيروني مدرب منتخب الإمارات، أنه يفضل أن تكون مواجهته مع اليابان في الأدوار الإقصائية من نهائيات كأس آسيا 2019، وذلك قبيل إجراء قرعة البطولة في دبي، في الرابع من مايو المقبل.



وقاد زاكيروني المنتخب الياباني إلى لقبه الأخير في كأس آسيا في عام 2011، حيث تولى تدريب الساموراي لأربعة أعوام، قبل أن يترك منصبه عقب مونديال 2014 في البرازيل.



وأكد زاكيروني في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "أفضل عدم اللعب أمام اليابان في وقت مبكر من منافسات البطولة، لديهم تشكيلة قوية للغاية، وأفضّل مواجهتهم لاحقاً خلال نهائيات البطولة القارية".



وأضاف زاكيروني: "سيكون من الصعب على المنتخب الإماراتي أن يكون في قمة مستواه من بداية البطولة."



وأوضح، سنركز فقط على بناء أفضل منتخب وطني لدينا، لكي نكون مستعدين لمواجهة أفضل المنتخبات الوطنية من جميع أنحاء القارة خلال نهائيات كأس آسيا، فكأس آسيا هو هدفنا الوحيد في الوقت الحالي، خضنا منافسات بطولة كأس الملك الودّية في تايلاند، والتي ستتبعها سلسلة من المباريات الودّية خلال الأيام الدولية".



وأضاف: "لم يكن لدي الكثير من الوقت مع اللاعبين حتى الآن، وأتمنى استخدام خبرتي في تشكيل فريق بهوية واضحة تناسب خصائص اللاعبين الإماراتيين."



وختم زاكيروني: "أحرز منتخب اليابان الكثير من الأهداف وتلقى القليل من الأهداف، أود أن أرى منتخب الإمارات يفعل نفس الشيء".