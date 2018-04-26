في كافة المجالات الرياضية

تعاون بين نادي "الشارقة" و"البطائح"

  • الخميس 26, أبريل 2018 في 7:05 ص
  • جانب من توقيع الاتفاقية
    جانب من توقيع الاتفاقية
Next Previous
وقع ناديا الشارقة الرياضي والبطائح الثقافي الرياضي مذكرة تفاهم بشأن التعاون الرياضي فيما بينهما.
الشارقة 24- محمود علي:
 
بحضور أحمد البح رئيس إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة وأحمد الكتبي نائب رئيس نادي البطائح، وقع الناديين مذكرة تفاهم للتعاون الرياضي.
 
ومثل نادي الشارقة الرياضي في التوقيع ناصر بن عفصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة المدير التنفيذي، ومن نادي البطائح سعيد مطر الطنيجي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الرياضية.
 
وتنص المذكرة على التعاون في كافة المجالات الرياضية والألعاب الفردية والجماعية والعناصر اللازمة من لاعبين ومنشآت ومدربين وإداريين.
 
كما تعزز المذكرة تبادل الخبرات وإقامة الدورات التدريبية والمشاركة في الأنشطة الرياضية المشتركة.