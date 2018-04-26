تعاون بين نادي "الشارقة" و"البطائح"

جانب من توقيع الاتفاقية

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الشارقة 24- محمود علي:



بحضور أحمد البح رئيس إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة وأحمد الكتبي نائب رئيس نادي البطائح، وقع الناديين مذكرة تفاهم للتعاون الرياضي.



ومثل نادي الشارقة الرياضي في التوقيع ناصر بن عفصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة المدير التنفيذي، ومن نادي البطائح سعيد مطر الطنيجي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الرياضية.



وتنص المذكرة على التعاون في كافة المجالات الرياضية والألعاب الفردية والجماعية والعناصر اللازمة من لاعبين ومنشآت ومدربين وإداريين.



كما تعزز المذكرة تبادل الخبرات وإقامة الدورات التدريبية والمشاركة في الأنشطة الرياضية المشتركة.