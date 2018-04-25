"أطفال الشارقة" يتنافسون في "بطولة السباحة"

الشارقة 24:



نظمت "أطفال الشارقة" التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بطولة السباحة التي تستهدف أطفال النشاط الرياضي من مختلف المراكز، ضمن الفئة العمرية من 9-12 سنة، وذلك السبت الموافق 21-4-2018، في مسبح مركز الطفل في الرقة بمشاركة 100 طفل من أطفال مراكز مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية.



وشهدت منافسات البطولة بين الأطفال المشاركين أجواءً حماسية مشوقة في مختلف السباقات منها: سباحة حرة، الظهر، الصدر والفراشة والتتابع حرة، وذلك سط حضور وتشجيع من قبل أولياء أمور الأطفال.



وأسفرت نتائج سباق 25 م حرة للفئة العمرية من 11 – 12 سنة، عن إحراز الطفل محمد علي المركز الأول، وجاء في المركز الثاني الطفل حمد أحمد وهما من مركز الطفل في خورفكان، بينما جاء في المركز الثالث الطفل محمد رضا من مركز الطفل في حلوان.



أما في منافسات سباق 25 م حرة، التي استهدفت الفئة العمرية من9 – 10 سنة، ففاز فيها بالمركز الأول الطفل سالم سلطان من مركز الطفل في الذيد، متقدماً على كل من الطفل داوود شفيق من مركز الطفل في الثميد الذي حل ثانياً، والطفل أبي عناد من مركز الطفل في خورفكان الذي حل ثالثاً.



وفي الختام تم تكريم جميع الأطفال الفائزين، بالميداليات والكؤوس بحضور الطاقم الفني والإداري المنظم للبطولة.