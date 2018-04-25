الوحدة والوصل لقاء بـ "طموح الثلاثية" و"رد الدين"

الشارقة 24 - محمود علي:



يواجه فريق الوحدة، الأربعاء، نظيره الوصل الساعة الثامنة والنصف مساء، على ستاد خليفة بن زايد في مدينة العين، في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وهي المباراة الثانية التي تجمع الفريقين على التوالي بعد نهائي كأس الخليج العربي والذي توج فيه الوحدة باللقب.

ويسعى الوحدة إلى الوصول إلى المباراة النهائية، من أجل التتويج باللقب الأغلى، والحصول على الثلاثية هذا الموسم، بعد أن توج بكل من لقبي السوبر، وكأس الخليج العربي.



أما الوصل فستكون المهمة صعبة أمامه، من أجل الفوز على الوحدة وفك العقدة، والتأهل للنهائي، من أجل تحقيق بطولة تسعد بها جماهير الإمبراطور المتعشطة للألقاب، حيث أخفق الوصل في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، رغم الأداء الجيد في الدور الأول، إلا أنه تراجع في الدور الثاني من المسابقة، وفشل أمام الوحدة في الفوز بلقب كأس الخليج العربي.