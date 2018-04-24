الشارقة تتصدر منافسات اليوم التاسع من الأولمبياد المدرسي

الشارقة 24 – وام:

تصدرت الشارقة اليوم التاسع للأولمبياد المدرسي بحصولها على 11 ميدالية ملونة في منافسات ألعاب قوى البنات التي أقيمت بنادي ضباط شرطة دبي منها 4 ميداليات ذهبية و5 فضيات وبرونزيتين.

فيما جاءت أبوظبي ثانياً بـ4 ميداليات ذهبية وفضية واحدة وبرونزيتين وعجمان ثالثاً بـ 3 ميداليات ذهبية و4 فضيات و4 برونزيات ثم دبي بـ 3 ميداليات ذهبية ومثلها فضية وبرونزيتين.

وجاءت الفجيرة خامساً بـذهبيتين و3 فضيات وبرونزيتين وحلت المنطقة الشرقية في الشارقة بالمركز السادس بـ 4 ميداليات بواقع ذهبية واحدة و3 فضيات ثم الظفرة بذهبية واحدة و4 برونزيات والعين بذهبية واحدة و3 برونزيات.