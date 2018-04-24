بـ 11 ميدالية ملونة

الشارقة تتصدر منافسات اليوم التاسع من الأولمبياد المدرسي

  • الثلاثاء 24, أبريل 2018 في 11:22 م
  • جانب من منافسات الأولمبياد المدرسي
    جانب من منافسات الأولمبياد المدرسي
تصدرت الشارقة منافسات اليوم التاسع للأولمبياد المدرسي، وذلك عقب حصولها على 11 ميدالية ملونة في منافسات ألعاب القوى، التي أقيمت بنادي ضباط شرطة دبي.
الشارقة 24 – وام:
 
تصدرت الشارقة اليوم التاسع للأولمبياد المدرسي بحصولها على 11 ميدالية ملونة في منافسات ألعاب قوى البنات التي أقيمت بنادي ضباط شرطة دبي منها 4 ميداليات ذهبية و5 فضيات وبرونزيتين.
 
فيما جاءت أبوظبي ثانياً بـ4 ميداليات ذهبية وفضية واحدة وبرونزيتين وعجمان ثالثاً بـ 3 ميداليات ذهبية و4 فضيات و4 برونزيات ثم دبي بـ 3 ميداليات ذهبية ومثلها فضية وبرونزيتين.
 
وجاءت الفجيرة خامساً بـذهبيتين و3 فضيات وبرونزيتين وحلت المنطقة الشرقية في الشارقة بالمركز السادس بـ 4 ميداليات بواقع ذهبية واحدة و3 فضيات ثم الظفرة بذهبية واحدة و4 برونزيات والعين بذهبية واحدة و3 برونزيات.