الرميثي يكشف تفاصيل السماح لأبناء المواطنات بالمشاركة في المسابقات الرياضية

الشارقة 24 - محمود علي:

كشف اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة عن موافقة مجلس الوزراء على اعتماد القانون الاتحادي بشأن السماح لأبناء المواطنات وحملة جواز السفر الإماراتي ومواليد الدولة والمقيمين من مختلف الجنسيات من المشاركة في جميع المسابقات الرياضية لجميع الألعاب التي تشارك فيها الدولة.

وأضاف الرميثي في مؤتمر صحافي عقد الثلاثاء في العاصمة أبوظبي: برسالة دولة الإمارات العربية المتحدة السامية ورؤيتها الحكيمة 2021 واستراتيجيتها المئوية 2071، وتحت مظلة القيادة الرشيدة ودورها الريادي والداعم لتحقيق التقدم برسالة التعايش والتسامح والسلام والمحبة بين مكونات وفئات مجتمعها الأصيل، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، نعلن اليوم اعتماد مجلس الوزراء للقانون الاتحادي للسماح للفئات المقيمة بالدولة للمشاركة في المسابقات الرسمية التي تقام على مستوى الدولة.