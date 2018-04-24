"خورفكان للمعاقين" يحتفل بكأس "عام زايد" لألعاب القوى

الشارقة 24:

احتفى نادي خورفكان للمعاقين بأبطاله اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بمناسبة حصول النادي على كأس رئيس الدولة (عام زايد) لألعاب القوى 2018، وهو أول كأس على مستوى بطولات رئيس الدولة يحصل عليه النادي في رياضة ألعاب القوى.

حضر الاحتفال محمد عبد الرحمن القواضي نائب رئيس النادي، وأحمد حسن القاضي أمين السر العام، ولؤي سعيد علاي رئيس اللجنة الرياضية والإعلامية، وإبراهيم النقبي رئيس لجنة الاستقطاب، كما حضر اللقاء كافة الأجهزة الإدارية والفنية إضافة إلى اللاعبين وعدد من أولياء الأمور.

افتتح الاحتفال أحمد القاضي بترحيبه بكافة الحضور وأثنى على جهود مجلس الشارقة الرياضي والمؤسسات والأجهزة الفنية واللاعبين التي أسفرت عن تحقيق إنجازات محلية ودولية رائعة تضعهم بين أبطال العالم، كما استطاعوا تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المنتخبات الوطنية خير تمثيل، مطالباً الجميع ببذل المزيد من الجهد والعطاء لمواصلة درب النجاح.

من جهته، قال لؤي علاي إن "النادي يحرص على إقامة التكريم للاعبين المحققين لإنجازات عقب كل بطولة، وهذا يمثل دافعاً كبيراً للاعبين لتحقيق المزيد من النجاحات".

وأوضح أن ما تحقق من نجاحات رياضية يرجع الفضل فيه إلى قيادة النادي وجهودها الجبارة للتغلب على جميع التحديات التي تواجهنا، مما كان له بالغ الأثر في تحقيق كل تلك الإنجازات.