نادي الشارقة يستنكر "أحداث" مباراة السلة مع "الوصل"

الشارقة 24:



رفض نادي الشارقة في بيان له، الأحداث الخارجة عن الروح الرياضية في مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد، والتي جمعت كلاً من نادي الشارقة والوصل.



وصرح بيان النادي: "انطلاقاً من حرص مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، على التحلي بالروح الرياضية، والأخلاق الحميدة، لجميع منتسبيه، يعلن نادي الشارقة الرياضي عن رفضه التام لما حدث عقب مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد لكرة السلة "رجال"، بين نادي الشارقة ونادي الوصل، والتي أقيمت مساء الأحد على صالة نادي الشارقة.



وفي إطار رغبة وحرص نادي الشارقة الدائم، على العلاقات المتميزة باتحاد كرة السلة، ودعم أنشطته، وعلى خروج المباريات التي يتم تنظيمها تحت مظلة الاتحاد، بشكل يليق باسم النادي وجماهيره.



ويؤكد نادي الشارقة الرياضي على رفضه لما بدر من تصرفات فردية من بعض اللاعبين، عقب إطلاق صافرة النهاية.



وأضاف البيان: نسجل تحفظنا على ما شاب المباراة من بعض القرارات التحكيمية، التي أثارت حفيظة بعض اللاعبين المشاركين في المباراة، وخاصة أنها في الثواني الأخيرة والتي أثرت على سير المباراة والنتيجة النهائية.



وتابع البيان: نؤكد مجدداً بأن نادي الشارقة الرياضي، وعبر مسيرته الطويلة المتميزة بالإنجازات والمواقف والمبادئ الثابتة المشهود بها من الجميع، في احترام المنافس والنظم، يرفض أي تصرفات خارجة عن القيم الرياضية، وسنقوم بتقصي الحقيقة ومتابعة الأمر ومعالجته واتخاذ القرارات المناسبة وفق النهج الذي اعتدنا عليه في معالجة مثل هذه المواقف، تماشياً مع مبادئ وقيم رسالة نادي الشارقة الرياضي، متمنين لجميع أركان المنظومة الرياضية النجاح والتوفيق وسط أجواء تنافسية عادلة.