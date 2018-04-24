مركز الطفل بالخالدية يفوز ببطولة "الشارقة لكرة اليد للإناث"

الشارقة 24:



نظمت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، نهائي بطولة كرة اليد تحت 12 سنة للإناث، الأربعاء، في الصالة الرياضية لمركز الطفل في الرقة، بمشاركة 70 طفلة من أطفال مراكز مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية.



وأسفرت النتائج عن فوز فريق مركز الطفل في الخالدية بالمركز الأول، بعد تغلبه على فريق مركز الطفل في البطائح، الذي حلّ ثانياً، في حين أحرز فريق مركز الطفل في وادي الحلو المركز الثالث، وذلك خلال مباريات الدور النهائي الذي أقيم بنظام الدوري من دور واحد، وفي الختام تم تكريم الفرق الحائزة على المراكز الثلاثة الأولى بالميداليات بحضور الطاقم الفني والإداري المنظم للبطولة.