"نادي الحمرية" يحصد المركز الأول ببطولة ألعاب القوى الفرقية للناشئين

الشارقة 24:



أحرز فريق ألعاب القوى بنادي الحمرية، المركز الأول ببطولة ألعاب القوى الفرقية، على مستوى الدولة لفئة "الناشئين".



جاء ذلك في أعقاب اختتام البطولة، التي جرى تنظيمها في مضمار نادي المعاقين بمدينة العين، واستطاع لاعبو الحمرية جمع 91 نقطة محققين كأس البطولة والمركز الاول.



وأسفرت النتائج عن حصد اللاعبين، لأربعة ذهبيات وخمسة فضيات وبرونزيتين.



وأشاد جمعة عبيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، بهذا الإنجاز الجديد، للاعبي النادي من "الناشئين" في ألعاب القوى، وأعرب عن تقديره لكافة اللاعبين.