"الثقة للمعاقين" يحتفي بأبطال دوري زايد لسلة الكراسي المتحركة

الشارقة 24:

نظم نادي الثقة للمعاقين احتفالية للاحتفاء بالإنجاز الكبير الذي حققه فرسان الإرادة من أبطال النادي بعد تتويجه بلقب النسخة الأولى من دور عام زايد لكرة السلة للكراسي المتحركة بفوزه في المباراة النهائية على نادي خورفكان للمعاقين وتصدر ترتيب الفرق.

حضر الاحتفالية الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين وحيدر طالب أربيع عضو مجلس الإدارة وعبد الناصر براهمية المدير الفني والجهاز الفني والإداري واللاعبون حيث ثمن الدكتور طارق بن خادم الإنجاز الكبير الذي حققه الفريق بالفوز باللقب في نسخته الأولى ليؤكد النادي ريادته لرياضة المعاقين على مستوى الدولة مؤكداً بأن ما يحققه أبطال النادي من إنجازات هو ثمرة الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي لا يألوا جهداً في توفير المناخ المناسب للتميز وتحقيق الإنجازات.

وأشار بن خادم إلى أن هذا التفوق والتميز ما كان له أن يتحقق لولا المتابعة المستمرة من مجلس الشارقة الرياضي الذي يرعى الرياضة والرياضيين بإمارة الشارقة، كما ثمن بن خادم جهود اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين في تنظيم هذه البطولة وما أفرزته من لاعبين جيدين يساهمون بقوة في تدعيم منتخبنا الوطني للمشاركة في البطولات العالمية.

وقال أحمد جاسم مدرب فريق نادي الثقة بأن جميع اللاعبين كانوا عند حسن الظن وأدوا مباريات غاية في القوة واستطعنا من خلال البطولة تجهيز العديد من اللاعبين الجدد ليكونوا نواة للمنتخب الوطني في المرحلة المقبلة.

ووجه أحمد جاسم الشكر إلى إدارة نادي الثقة على دعمها الكامل للفريق وتوفير كافة عوامل النجاح نحو تحقيق اللقب الأول لدوري عام زايد.

من جهته، عبر اللاعب محمد الزرعوني كابتن فريق الثقة والمنتخب الوطني عن سعادته بهذا الاحتفال والفوز باللقب الأول والذي يحمل اسم عام زايد وقال إن جميع اللاعبين ساهموا في هذا الإنجاز الكبير والذي تحقق بمجهودهم في البطولة التي شهدت منافسة قوية من الفرق الأخرى، مشيراً إلى أن هذه البطولة تعد احتكاكاً قوياً للاعبي المنتخب في طريق إعدادهم للمنافسات المقبلة.