"المحترفين" تكشف القائمة النهائية للمرشحين لجوائز "الخليج العربي"

الشارقة 24 - محمود علي:

أكدت لجنة دوري المحترفين انتهاء التصويت لست جوائز من فئات جائزة دوري الخليج العربي المرتبطة بالتصويت والتي تشمل كل من فئات الكرة الذهبية بفئتيها للاعب الإماراتي والأجنبي، والقائد، والفتى الذهبي، والقفاز الذهبي وأفضل لاعب من اختيار الجمهور.

وأسفرت النتائج عن القائمة المختصرة التي تضم ثلاثة مرشحين عن كل فئة، فيما سيتم الإعلان عن الفائزين في حفل تتويج نجوم الموسم في العاشر من مايو المقبل بالعاصمة أبوظبي.

وينافس على الكرة الذهبية- فئة اللاعب الإماراتي: علي مبخوت (الجزيرة)، عمر عبدالرحمن وريان يسلم (العين)، فيما يتنافس على الكرة الذهبية- فئة اللاعب الأجنبي: فابيو دي ليما (الوصل)، ماركوس بيرج (العين) وسبستيان تاجليبو (الوحدة).

أما في فئة القائد، فقد انحصرت المنافسة بين كل من: عبدالعزيز العنبري (الشارقة)، ولورينت ريجيكامب (الوحدة) وزوران ماميتش (العين).

ويتنافس كل من محمد العطاس (الجزيرة)، محمد الشامسي (الوحدة) وجاسم يعقوب (النصر) لنيل لقب الفتى الذهبي لموسم 2017-2018.

وفي جائزة القفاز الذهبي، يتنافس: محمد الشامسي (الوحدة)، وفهد الظنحاني (دبا) وخالد عيسى (العين).

وكان لجماهير العين التأثير الكبير في تحديد المرشحين لجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، حيث صوتت بكثافة للاعبيها، وأسفرت النتائج عن منافسة عيناوية على هذا اللقب تدور بين: حسين الشحات، وعمر عبد الرحمن وماركوس بيرج.