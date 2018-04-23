نادي الشارقة الرياضي يناقش خطط الموسم 2019/2018

الشارقة 24:





اطلع مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي خلال اجتماعه الدوري الذي عقد بمقر النادي، على نتائج التقدم في الخطط الاستراتيجية للنادي، وناقش خطط تجهيز الفرق الرياضية في جميع الألعاب للموسم الجديد، كما بحث المجلس محاور عمل اللجنة الفنية لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

ترأس الاجتماع سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وبمشاركة محمد جمعة بن هندي نائب الرئيس، وحضور جميع أعضاء المجلس، وحضور جميع أعضاء المجلس، ناصر بن عفصان المدير التنفيذي و المالي، والدكتور عبد الله بن سلطان رئيس ادارة الاستراتيجية والمستقبل، وعبيد الشامسي رئيس المكتب القانوني للنادي، وعبد الله العجلة رئيس إدارة شركة كرة القدم، ونائبه محمد أبوزنجال، وأحمد عبيد البح رئيس إدارة الألعاب الجماعية، ونائبه محمد عبيد الحصان، والمهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية، ونائبه حميد سبت سالمين، وإبراهيم محمد الجروان رئيس إدارة شركة الاستثمار، ونائبه عبد الله علي القايدي.

من جهته وجه سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، شكره لأعضاء مجلس الإدارة لتعاونهم المثمر على ما يبذلونه من جهود لرفع اسم نادي الشارقة الرياضي وإسعاد جماهيره.

وقال "نعمل على ترسيخ مفهوم العمل المؤسسي بزيادة الانسجام والتناغم بين إدارات النادي المختلفة والأداء كمنظومة واحدة، لتحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية، وتعزيز جودة العمل عن طريق المتابعة والتقييم المستمر، ونحرص على توفير كافة متطلبات واحتياجات الفرق الرياضية للظهور بالمستوى الفني المأمول، الذي من شأنه وضع نادينا دائماً على المسار الصحيح للوصول إلى المراكز الأولى في جميع الألعاب، بما يحقق تطلعات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لنادي الشارقة الرياضي".