"المحترفين" تعلن مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للدوري

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلنت لجنة دوري المحترفين مواعيد مباريات الجولة 22 والأخيرة من مسابقة دوري الخليج العربي، والتي تقرر أن تقام يومي السبت 28 والأحد 29 أبريل الجاري، حيث يستضيف حتا عجمان في السادسة مساء اليوم الأول للجولة، تليه مباراة الشارقة ودبا في الثامنة والنصف مساءً.

فيما ستقام أربع مباريات في اليوم الثاني للجولة في توقيت واحد في السابعة والثلث مساءً، تجمع الأولى الإمارات والنصر، ثم العين والظفرة، وشباب الأهلي دبي والوصل ثم الوحدة والجزيرة.

وحرصت اللجنة على إقامة المباريات الأربع في نفس التوقيت لضمان مبدأ العدالة، حيث ستحسم الجولة وضعية الفرق ومراكزها.

يذكر أن نادي العين قد توج بلقب النسخة الحالية من دوري الخليج العربي وذلك عقب الفوز على النصر 4-0 وتصدره الجدول برصيد 50 نقطة.