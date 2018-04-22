"الأبطال" يتوج بكأس بطولة مصرف الشارقة الإسلامي لكرة القدم

الشارقة 24:

اختتمت، الأربعاء، في نادي ضباط شرطة الشارقة بالشارقة، بطولة مصرف الشارقة الإسلامي الثامنة لكرة القدم، التي نظمها المصرف لموظفيه على مدار يومي 17 و18 أبريل، حيث حضر اليوم الختامي سعادة العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، والأستاذ سعيد الأميري رئيس مجموعة الاستثمار بمصرف الشارقة الإسلامي ومسؤولي الجهتين إضافة إلى الجماهير.

وتضمنت الفعاليات مباراة استعراضية بين فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة، وفريق إدارة مصرف الشارقة الإسلامي انتهت بفوز فريق الشرطة بنتيجة 0/2 ، ومباراتا نصف النهائي حيث فاز في المباراة الأولى فريق الأبطال على فريق العزم في الوقت الأصلي، وفي المباراة الثانية فاز فريق عيال الذيب على فريق الاتحاد الملكي بركلات الترجيح، ليتقابل الفريقان في المباراة النهائية لبطولة مصرف الشارقة الإسلامي الثامنة لكرة القدم للموظفين، والتي انتهت بفوز فريق "الأبطال" على فريق "عيال الذيب" بنتيجة 2/4، فيما اكتفى فريق العزم بالمركز الثالث بعد فوزه في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع على فريق الاتحاد الملكي.

واختتمت البطولة الثامنة لمصرف الشارقة الإسلامي لكرة القدم بتوزيع الكؤوس والدروع، حيث قام سعادة العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة يرافقه الأستاذ سعيد الأميري رئيس مجموعة الاستثمار بمصرف الشارقة الإسلامي بتكريم الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى حكام المباريات، كما تم تكريم أفضل حارس أحمد مدحت من فريق عيال الذيب، وأفضل لاعب زاهر نصر الله من فريق عيال الذيب أيضاً، وهداف البطولة برصيد 8 أهداف عمر ناجي من فريق الأبطال، واختتمت الأمسية بالتقاط الصور الجماعية وتبادل الدروع التذكارية بين الجهتين.

وعلى هامش الاحتفالية تم تكريم أبطال مسابقة sib super hero التي أقامها المصرف على مدار عام كامل وتضمنت أنشطة وفعاليات ثقافية ورياضية واجتماعية وحركية ومنوعة، تهدف إلى تعزيز الولاء الوظيفي وروح التنافس في بيئة اجتماعية جميلة، حيث جاء الكوماندوز في المركز الأول، و WARRIORS ثانياً و Unbreackable ثالثاً، و Extreme رابعاً، والصقر العربي خامساً والقناص سادساً.

وقال حسن البلغوني مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المجتمع بمصرف الشارقة الإسلامي: "شارك في البطولة 8 فرق ضمن مجموعتين، وبعدد لاعبين تجاوز الـ 100 وهو العدد الأكبر منذ انطلاقة البطولة، حيث يأتي تنظيم هذه البطولة في إطار سياسة المصرف لإثراء أجواء العمل، بكل ما من شأنه الحفاظ على اللياقة البدنية والنفسية للموظفين، وإسعادهم والترفيه عنهم، وتطبيقاً لاستراتيجيته الهادفة إلى تعميق التواصل وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين موظفيه، وفي الوقت نفسه تعزيز ولائهم للمصرف".

وأكد أن المباراة الاستعراضية بين فريق إدارة مصرف الشارقة الإسلامي وفريق القيادة العامة لشرطة الشارقة، كانت مناسبة لتأكيد التعاون والمشاركة بين مختلف المؤسسات والجهات في إمارة الشارقة، في جميع الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى نشر الوعي الصحي، والتشجيع على ممارسة الرياضة، وتشجيع التواصل بينهم من أجل تعزيز التعاون في المجالات التي تخدم المجتمع الإماراتي.