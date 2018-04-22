فريق "زايد في القلب" يتوج بكأس البطولة لكرة القدم

الشارقة 24:





حقق فريق زايد في القلب فوزاً مستحقاً على فريق قلعة الحصن في نهائي كأس ضاحية الرحمانية لكرة القدم في دورتها الأولى، والتي جرى تنظيمها في إطار البرامج الرياضية لمجلس ضاحية الرحمانية ضمن خطط دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة.

جاء ذلك خلال المباراة النهائية للبطولة، والتي جمعتهما، السبت، على ملعب نادي الفروسية بالشارقة.

وقام بتتويج الفرق الفائزة والمشاركة في نهاية البطولة خلال الحفل الختامي سلطان خليفة اليحيائي المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق، وأحمد عبد الله المطروشي رئيس مجلس ضاحية الرحمانية، وسط حضور جماهيري من أهالي ضاحية الرحمانية.

وجرى خلال الحفل تكريم فريق زايد الخير بالمركز الثالث وفريق زايدنا بالفريق المثالي.