"نادي دبا الحصن" يستضيف "اتحاد جدة" وديّاً

الشارقة 24:





يستضيف نادي دبا الحصن الرياضي، الثلاثاء، فريق اتحاد جدة في لقاء ودي يجمعهما على الملعب الرئيسي بالنادي، والذي يستعد فريق الاتحاد لخوض نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بمدينة الرياض.

وفريق جدة وصل دبي للانخراط في معسكر تدريبي في منطقة جبل علي يستمر إلى تاريخ 3 مايو المقبل، استعداداً لمواجهة فريق الفيصلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وضم مدرب الفريق الاتحادي التشيلي لويس سييرا 25 لاعباً إلى قائمة الفريق.

ورحّب جمعة عبد الله الحمودي أمين السر العام لنادي دبا الحصن بأعضاء بعثة فريق اتحاد جدة، وقال : إن اللعب معه هامة للاعبينا للاحتكاك مع لاعبين كبار، وكذلك فرصة ثمينة لملاقاة فريق كبير له سمعة طيبة على المستويين السعودي والخليجي وصاحب الإنجازات والبطولات على مدى التاريخ فقد حقق بطولات عديدة.

والجدير بالذكر أن نادي اتحاد جدة له من البطولات والإنجازات، والموثقة تتجاوز (79) بطولة رسمية وغير رسمية، وتمنى الحمودي للفريق طيب الإقامة في ربوع بلاد زايد الخير، والفوز في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.