العين يمتلك درع الدوري مدى الحياة

الشارقة 24 - محمود علي:

أفادت لجنة دوري المحترفين بأن نادي العين سيمتلك النسخة الأصلية لدرع دوري الخليج العربي، بعد أن حقق اللقب الرابع في تاريخ المسابقة في عهد الاحتراف، وذلك حسب نص المادة 59-7 من لائحة دوري الخليج العربي والتي تقرأ على أن يصبح الدرع الأصلي ملكية دائمة مدى الحياة للنادي الذي يفوز بالمسابقة 3 مرات متتالية أو 4 مرات متقطعة.

وسيكون العين هو أول فريق يمتلك درع دوري الخليج العربي بعد أن نجح في حسم لقب الدوري بالفوز على النصر في الجولة 21، ليكون قد حقق بطولة الدوري للمرة الرابعة.

وكان العين فاز باللقب من قبل في مواسم 2011-2012، و2012-2013، و2014-2015، وأصبح العين صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة دوري الخليج العربي في عهد الاحتراف الذي انطلق في موسم 2008-2009.