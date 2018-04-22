نادي الشارقة يتوج بـ 22 ميدالية في بطولة الجوجيتسو

جانب من تتويج اللاعبين

الشارقة 24 - محمود علي:

حقق فريق نادي الشارقة الرياضي للجوجيتسو 22 ميدالية ملونة، في بطولة الجوجيتسو لفئتي الناشئين والرجال التي نظمت بمدينة زايد الرياضية أبوظبي.

وجاءت ميداليات نادي الشارقة بواقع 7 ذهبيات ومثلها برونزيات و8 فضيات، ونال الذهبيات كلا من منصور جمعة مراد ويوسف العوضي ومحمد المطروشي ومانع جمعة وإسماعيل عبد الرحمن وزايد سيف وسعيد الزرعوني.

وتوج بالميداليات الفضية زهراء السويدي وراشد الحمادي وأحمد الزرعوني ومحمد الطنيجي وعامر المرزوقي وعبد الرحمن الزرعوني وحسن العبدولي وعمر الحمادي.

كما نال البرونزية كل من صقر المرزوقي والحارث الزرعوني وإبراهيم عبد الرحمن وأحمد الحمادي وعيسى حسين وحميد الحمادي وعمار عبد الرحمن.