زوران ماميتش: فخور بأول لقب لي مع "الزعيم"

الشارقة 24- محمود علي:



صرح الكرواتي زوران ماميتش، مدرب فريق العين، أن الزعيم قدم مباراة كبيرة أمام النصر، وحقق خلالها انتصاراً مستحقاً.



وأضاف زوران، عقب اللقاء الذي توج فيه العين بطلاً لدوري الخليج العربي، بعد الفوز على النصر 4-0 وتصدره دوري الخليج العربي: "من الجيد أن يترجم الفريق جهود موسم كامل، في نهاية سباق التحدي على اللقب، بإنجاز مهم، ومن جهتي أشكر إدارة نادي العين التي منحتني الفرصة، والثقة على قيادة الفريق، وشخصياً سعيد وفخور جداً بأول إنجاز لي مع "الزعيم"، وأتمنى ألا يكون الأخير.



وأضاف: "دخلنا مواجهة اليوم بهدف الفوز، والظهور بصورة مشرفة، تتسق مع مردود الفريق، الذي يمر بأفضل حالاته وقد خضنا 21 مباراة واجهنا خلالها تحديات كبيرة، ولحظات جيدة وغير جيدة، ووقفنا على بعض الأخطاء، ومررنا كذلك بمرحلة من الإصابات ولكننا في النهاية نجحنا وحققنا هدفنا".



وتابع زوران: "أهنئ فريقي بلقب بطولة دوري الخليج العربي، وأشكر كل من يعمل في هذا النادي، على الصعيد الإداري والجهاز الفني المعاون، والطاقم الطبي، لمساهمتهم في حصول العين على اللقب، وأتمنى أن نتابع نتائجنا القوية ونتوج بالكأس والآسيوية.