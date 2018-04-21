مدرب الشارقة يكشف أسباب خسارة الفريق من الجزيرة

الشارقة 24 - محمود علي:



صرح عبد العزيز العنبري مدرب فريق الشارقة، بأن فريقه لم يكن سيئاً خلال لقاء الجزيرة، الذي خسره الشارقة بنتيجة 3-1.



وأكد العنبري في المؤتمر الصحافي الذي جاء عقب لقاء الجزيرة والشارقة، في لقاء الجولة الـ 21 من الدوري، أن هناك أخطاء صغيرة أدت إلى استقبال الشارقة للأهداف، لافتاً إلى أن اللاعبين بذلوا مجهوداً جيداً في الملعب، ولكنهم لم يوفقوا في تسجيل الأهداف، وبعد استقبال الهدفين حاولوا زيادة الفاعلية الهجومية وهو ما ترجم بتسجيلنا لهدف.



وأضاف: هدف الجزيرة الثالث جاء سريعاً من خطأ في وجهة نظري لم يكن صحيحاً مما زاد من صعوبة المباراة.



وأضاف العنبري حول لاعبي فريق الشارقة: "فخور بجميع اللاعبين وما قدموه هذا الموسم، وكانت هذه المباراة لإعطاء الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا في الفترة السابقة، وهذه خطوة للمستقبل للوقوف على احتياجات الفريق الفعلية للموسم القادم".



وفيما يتعلق بأجانب الفريق، أكد أنهم بذلوا مجهوداً جيداً خلال الموسم، وغياب فاندر اليوم مؤثر، ولكننا لا نقيم اللاعبين من مباراة واحدة، ونعمل من الآن على بحث احتياجات الفريق للموسم القادم.