الجزيرة والشارقة.. مباراة تحسين المراكز في دوري الخليج العربي

الشارقة 24 – محمود علي:



يقام اليوم السبت على إستاد محمد بن زايد في الثامنة والنصف مساءً، ختام مواجهات الجولة 21 لدوري الخليج العربي التي تجمع الجزيرة بضيفه الشارقة، في لقاء يسعى من خلاله الفريقان لتحقيق الفوز من أجل تحسين المراكز، ويملك صاحب الأرض 25 نقطة في المركز السابع متأخراً عن ضيفه صاحب المركز السابع بنقطة واحدة.



وعلى الرغم من عدم تأثير نتيجة المباراة على صراع الصدارة أو البقاء، إلا أنها لا تخلو من عناصر الإثارة والتشويق، حيث يسعى الجزيرة حامل لقب الدوري والذي تراجعت نتائجه كثيراً في الموسم الحالي لتحسين صورته أمام جماهيره، والتقدم أكثر في الترتيب، وعلى الجانب الآخر يطمح الشارقة لمواصلة عروضه الجيدة والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية أمام الفرق الكبيرة، ليختم موسمه في مركز أفضل بعد أن ضمن بقاءه مبكراً.