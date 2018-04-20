الظفرة يؤجل حسم البقاء بدوري الخليج العربي للجولة المقبلة

الشارقة 24 - محمود علي:

خسر فريق الظفرة، أمام شباب الأهلي دبي 2-1 في لقاء الجولة الـ 21 من دوري الخليج العربي، ليتعين عليه الانتظار إلى الجولة الأخيرة، لحسم أمر البقاء مع الكبار بعد خسارته.

وأقيمت مباراة الفريقين الجمعة، بستاد حمدان بن زايد، وتجمد رصيد الظفرة عند 18 نقطة في المركز العاشر، فيما رفع شباب الأهلي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس.

أحرز لشباب الأهلي وليد عمبر في الدقيقة الـ 51 وعادل للظفرة محمد عبد الله الحمادي في الدقيقة 72، وأعاد أريك انتي شباب الأهلي للمقدمة من جديد في الدقيقة الـ 78.