حتا يخسر من الوصل ليكون أول المغادرين لدوري الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

أصبح فريق حتا أول المغادرين لدوري الخليج العربي، ليشارك في ملحق الهبوط، بعد أن تجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الأخير، إثر خسارته أمام الوصل بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم في نادي الوصل بزعبيل، في الجولة الـ 21 لدوري الخليج العربي.

ورفع الوصل رصيده إلى 38 نقطة، ليحتل المركز الثالث مؤقتاً، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسجل هدفي الوصل كايو في الدقيقة الـ 60 وعلي صالح في الدقيقة الـ 69.

وأكمل الوصل المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد رونالدو مانديز بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 24.