انطلاق منافسات "سباق الأندية للثقافة" بنادي مليحة السبت

الشارقة 24:

في أكبر تجمع ثقافي فني على مستوى الدولة، تشهد الإمارة الباسمة عصر غدٍ السب، انطلاق منافسات سباق الأندية للثقافة والفنون بنادي مليحه الثقافي الرياضي، بمشاركة22 نادياً بإمارة الشارقة.

وسيشارك 514 لاعباً من 22 نادياً ومركزاً شبابياً في فئات السباق، والتي تشمل القرآن الكريم والشعر والعرض المسرحي والرسم والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي والقصة القصيرة والمعلومات العامة والانشاد.

وأكدت اللجنة العليا للسباق، اكتمال كافة الاستعدادات لإقامة السباق في عامه السابع، في ظل المشاركة الكبيرة والحراك الثقافي والفني الذي حققه في الأعوام السابقة، من إقبال واسع على المشاركة في فئاته، والتي تحقق رؤية مجلس الشارقة الرياضي في الاهتمام باللاعبين الموهوبين وإثراء أنشطتهم في كافة أندية إمارة الشارقة وفي مراكز الشباب.