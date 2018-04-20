نادي الحمرية الرياضي يكرم فريق الدراجات الهوائية

الشارقة 24:

أشاد جمعه عبيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، بالنتائج التي حققها فريق الدراجات الهوائية بالنادي خلال مشاركاته في الموسم الحالي.

جاء ذلك، خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس الخميس، بمقر النادي بمناسبة تكريم فريق الدرجات الهوائية بالنادي والجهاز الإدراي والفني، للنتائج المميزة التي حققها خلال السباقات والجولات الأخيرة.

واعتبر الشامسي، أن نادي الحمرية كان موفقاً بإشهار لعبة الدراجات وبتأهيليه العديد من الدراجين خلال الفترة الماضية للمشاركات المختلفة والتنافس بقوة في كافة الميادين، فضلاً عن دعم رياضة الدراجات الناجحة على مستوى الدولة.

وأبدى رئيس مجلس الإدارة سعادته بأداء الفريق وتطور المستوى بالرغم من حداثة اللعبة بالنادي، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع اللاعبين وتحقيق أفضل النتائج.

وأكد أن نادي الحمرية لن يتوانى في دعم دراجيه للمشاركة في كافة المنافسات المقبلة، فضلاً عن إعداد معسكر متميز للدراجين والاستعداد للانتقال إلى الخطوة التالية وهي مشاركتهم لرفع اسم الإمارات عالياً وفق خطة واستراتيجية النادي.