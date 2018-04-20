مركز شرطة خورفكان" بطلاً لكأس بطولة المؤسسات لكرة الصالات"

الشارقة 24:

أسدل الستار مساء أمس الخميس، على منافسات بطولة المؤسسات الرابعة لكرة القدم للصالات، التي أقيمت في جامعة الشارقة فرع خورفكان، بمشاركة ثمانية فرق من المؤسسات الحكومية.

وتوج فريق مركز شرطة خورفكان الشامل بطلاً بحصوله على كأس البطولة.

كانت المباراة النهائية قد جمعت فريقي مركز شرطة خورفكان الشامل وجامعة الشارقة، وشهدت فوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين لجامعة الشارقة، ليتوج فريق مركز شرطة خورفكان الشامل بطلاً للبطولة في نسختها الرابعة التي حققت نجاحاً كبيراً من حيث الإعداد والتنظيم الجيد، وكذلك المستوى الفني الراقي الذي قدمته الفرق المشاركة في البطولة.

وفي الختام قام الدكتور إبراهيم علي المنصوري النائب الأكاديمي لمساعد مدير الجامعة لشؤون الأفرع، بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة في المركز الاول والثاني، وتسليم كأس هداف البطولة إلى اللاعب أحمد المنصوري من فريق جامعة الشارقة لتصدره قائمة الهدافين، وجائزة أفضل حارس حصل عليها الحارس قاسم محمد السعدي من فريق مركز شرطة خورفكان الشامل، كما تم تكريم حكام البطولة والشركات الراعية للبطولة.