ختام بطولة ضاحية الرحمانية لكرة القدم السبت

الشارقة 24:

يختتم مجلس ضاحية الرحمانية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، مساء السبت، بطولته لكرة القدم، بحضور خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى.

كما سيحضر تتويج الفائزين وختام البطولة في تمام الساعة 8:00 في نادي الشارقة للفروسية رئيس وأعضاء مجلس ضاحية الرحمانية، بجانب حضور شخصيات رياضية ومجالس الضواحي في إمارة الشارقة.

ومن المقرر أن تختتم البطولة التي استضافها نادي الشارقة للفروسية بمقره، بعد أن تواصلت على مدى أسبوع، وشهدت مشاركة 10 فرق وزعت على مجموعتين بواقع 5 فرق لكل مجموعة.