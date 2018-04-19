العنبري: مباراة الجزيرة لن تكون سهلة

الشارقة 24 - محمود علي:

قال عبد العزيز العنبري مدرب فريق الشارقة إن هدفه هو خروج الفريق بنتائج إيجابية خلال المباراتين المتبقيتين من دوري الخليج العربي.

وأكد العنبري خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة فريقه مع الجزيرة في الجولة الـ21 من دوري الخليج العربي أن تشكيلة الفريق ستشهد تغييرات من أجل إعطاء فرصة للاعبين الذين لم يشاركوا بشكل كبير مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وتحدث العنبري عن الجزيرة قائلاً: الجزيرة من الفرق القوية وحقق نتيجة إيجابية في دوري أبطال آسيا وسيكون خصماً صعباً، ووضعية الفريقين متشابهة في الدوري.

وعن الاستعدادات للموسم المقبل من الدوري قال العنبري: نعمل على تجهيز دراسة شاملة عن اللاعبين سواء المواطنين أو الأجانب، وبالنسبة لي أدعم الاستقرار دائماً مع تدعيم الفريق ببعض العناصر التي ستشكل إضافة للموسم المقبل.