بعثة "خورفكان للمعاقين" تصل تركيا للمشاركة في "كأس العالم للجودو"

الشارقة 24:

انتظمت بعثة نادي خورفكان للمعاقين ممثل الدولة، في بطولة كأس العالم للجودو للإعاقات البصرية، في مقر إقامتها في مدينة أنطاليا بتركيا، تمهيداً للمشاركة في البطولة المقامة في الفترة من 19 وحتى 24 إبريل الجاري، بمشاركة 36 دولة، من بينهم 3 دول عربية هي الإمارات، ومصر والعراق.

وتتألف البعثة من 7 أفراد، برئاسة خليل المنصوري الأمين المساعد لنادي خورفكان للمعاقين، بالإضافة إلى الكابتن موح صالح الموح مدرب رياضة الجودو للإعاقات البصرية، وإختصاصي التدليك حسان الشرع، و4 لاعبين هم أحمد العلي، ومصبح اليماحي، وسعيد الكعبي وسالم السويدي.

وأعرب خليل المنصوري رئيس البعثة، عن أمله بعودة أبطال النادي مكللين بالميداليات، مشيراً إلى جاهزية اللاعبين للبطولة، مثمناً دعم القيادة الرشيدة المستمر لرياضة المعاقين ومساهمتها في الإنجازات التي تتحقق، وكذلك توجيهات رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد ومتابعته المستمرة لاستعدادات البعثة وتوفير كافة احتياجاتها، إلى جانب متابعة واهتمام وتشجيع كافة أعضاء مجلس الإدارة.

وبدوره أعرب لؤي سعيد علاي، رئيس اللجنة الرياضية بنادي خورفكان للمعاقين، عن تفاؤله بأن يحقق أبطال النادي نجاحات وإنجازات كبيرة باسم الدولة في هذا المحفل الدولي، وأضاف تطلعاتنا كبيرة وثقتنا كبيرة في أبطالنا بأن يكونوا في الموعد في هذه البطولة، كما عودونا دائماً في البطولات الماضية، وأن يحققوا الإنجازات وأهدائها إلى قيادتنا الرشيدة وأبناء الإمارات والمجتمع الرياضي بالدولة.

وكانت البعثة الإدارية تلقت أتصالاً هاتفياً عقب وصولها أنطاليا، من سعادة الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، اطمأن من خلاله على سلامة وصول أفراد البعثة، وشدد على أن منتخب الإمارات لرياضة المعاقين دائماً على قدر التحدي لتكرار الإنجازات السابقة، والتي تعد بكل المقاييس تتويجاً لكل الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية على كافة الأصعدة للارتقاء برياضة المعاقين، ودفع عجلتها إلى الأمام في أعقاب ما قدمه فرسان الإرادة من مستويات جيدة، ونجاحات كبيرة في المحافل الدولية.