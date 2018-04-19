شرطة الشارقة تتفوق على مصرف الشارقة الإسلامي في مباراة استعراضية

الشارقة 24:

انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، على استمرارية التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، والمساهمين المتعاونين في دعم أنشطتها، وفعالياتها، أقيمت مباراة استعراضية لكرة القدم بين فريق كبار الضباط، وفريق مصرف الشارقة الإسلامي، حيث فاز الأول على الثاني بنتيجة 2-0.

بحضور، ومشاركة العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد خليفة المري نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد ركن عمر الغزال نائب مدير إدارة المهام الخاصة، والمقدم إبراهيم مير عبد الرحمن نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وعدد من الضباط رؤساء الأقسام، ومدراء الأفرع بشرطة الشارقة.

وشهدت المباراة تنافساً قوياً من جانب الفريقين، تبادل فيها اللاعبون الهجمات، وقدموا لمحات فنية نالت إعجاب الحضور، لكن خبرة لاعبي شرطة الشارقة مكنتهم من التغلب على فريق مصرف الشارقة الإسلامي، وفوزهم بهدفين نظيفين.

وفي ختام المهرجان الرياضي قام السادة الحضور بتهنئة الفريق الفائز في هذه الاحتفالية الرياضية المميزة.