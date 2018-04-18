فريق يد الشارقة يواصل استعداداته لنهائي كأس نائب رئيس الدولة

الشارقة 24:

يخوض فريق رجال كرة اليد بنادي الشارقة المباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد ضد فريق شباب الأهلي دبي، المقرر إقامتها في الخامسة من مساء الجمعة على صالة نادي العين.

وحتى الآن قدم فريق اليد بنادي الشارقة موسماً استثنائياً بعد حصوله على 3 ألقاب حتى الآن من أصل 5 بطولات لرجال اليد، بالإضافة لسيطرة فرق اليد بمراحلها المختلفة على بطولة الدوري العام لجميع المراحل السنية بسجل خال من الهزائم مسجلين رقماً قياسياً تاريخياً للعبة.

ويدخل فريق رجال يد الشارقة النهائي وعينه على تحقيق اللقب الرابع له هذا الموسم بعد الفوز بالسوبر وكأس الإمارات والدوري العام 2018/2017.

وتأتي أهمية اللقاء نتيجة للتنافس بين الشارقة وشباب الأهلي، فقد التقى الفريقان في النهائي المثير لكأس السوبر في بداية الموسم ونهائي دوري أقوياء اليد وحسم الشارقة المواجهتين لصالحه.

وتعد مواجهة كأس نائب رئيس الدولة النهائي الـ 3 بين الفريقين بعد أن تغلب الشارقة على النصر وشباب الأهلي على الجزيرة في الدور نصف النهائي للبطولة.

وأكد ناجي ربيعة عضو إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة ومشرف كرة اليد، على سعي الفريق لمواصلة طريق الانتصارات لإسعاد جماهير نادي الشارقة.

وقال: تعيش كرة اليد الشرقاوية حالة سعيدة في هذه المرحلة فقد حققنا جميع الألقاب حتى الآن، ونسعى بالعزيمة والإصرار لإكمال المسيرة في باقي استحقاقات الموسم، فالموسم شارف على الانتهاء وهناك مسابقات تلعب في الملعب بجميع الفئات وهي مسابقات الكأس، وبإذن الله نطمح بأن تكون جميعها لنادي الشارقة.

وأضاف: رغم غياب 5 لاعبين أساسين من تشكيلة الفريق إلا أن ثقتنا كبيرة في جميع رجالنا الذين يقاتلون من أجل الوصول إلى أهدافهم، فهي ليست المرة الأولى، لقد خضنا نهائي دوري أقوياء اليد في ظل هذه الغيابات ونجحنا في تقديم مباراة كبيرة وحصدنا اللقب عن جدارة، ثقتي في لاعبين رجال الملك لا حدود لها نهائياً، فهم يوما بعد يوم يثبتون أنهم الرقم الصعب.

ومن جهته، قال أحمد هلال كابتن فريق رجال اليد: شباب الأهلي فريق قوي، ولديه العديد من اللاعبين المميزين، وأتوقع أن تكون المباراة رائعة وندية بين الفريقين وسندخلها بهدف تحقيق الفوز باللقب الرابع لإسعاد جمهورنا وإدارة النادي.