"خورفكان للمعاقين" يهدي كأس "عام زايد" لحاكم الشارقة

الشارقة 24:



أعرب مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، عن خالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على افتتاح سموه لطريق الشارقة خورفكان الضخم، والذي يعزز النمو الاقتصادي للإمارة، ويفتح الآفاق أمام التطور العمراني والسياحي ويقرب المسافات، ويزيد من تواصل المجتمع بأمان وسلامة.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الدوري لشهر إبريل برئاسة الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس مجلس الإدارة، وبحضور محمد القواضي نائب الرئيس، وأحمد القاضي أمين السر العام، ولؤي علاي رئيس اللجنة الرياضية والإعلامية، وإبراهيم بغداد المدير المالي رئيس اللجنة المالية، وخليل المنصوري الأمين المساعد رئيس لجنة العلاقات العامة والتسويق، ومحمد الكندي رئيس اللجنة الثقافية وإبراهيم النقبي رئيس لجنة المبادرات والأسر واستقطاب اللاعبين، وعائشة الحمودي رئيس لجنتي الفتيات والتميز المؤسسي.



كما حرص المجلس على إهداء كأس عام زايد لألعاب القوى إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لرعايته الكريمة والدعم اللامحدود الذي يحظى به النادي، بالإضافة إلى التوجيهات السامية والنصائح المتواصلة التي كان لها الأثر الإيجابي الكبير في تحقيق العديد من الإنجازات، فضلاً عن المكرمات المتصلة، والتي تأتي في إطار حرص سموه على تقديم الدعم والتشجيع لرياضة ذوي الإعاقة.