حسين الشحات: التركيز قاد العين للفوز والتأهل في دوري الأبطال

الشارقة 24- محمود علي:

قال المصري حسين الشحات لاعب نادي العين إن الزعيم استحق الفوز على الريان 4-1 وحصد بطاقة التأهل رسمياً إلى دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.

وسجل الشحات هدف وحيد في المباراة التي سجل فيها للعين كل من عموري وماركوس بيرج "هدفين".

وأكد الشحات أنه وزملاؤه كانت لديهم ثقة كبيرة بتحقيق الفوز رغم أن المباراة كانت خارج ملعبهم.

وقال الشحات في تصريحات عقب اللقاء:"لقد دخلنا لقاء الريان بتركيز شديد منذ البداية من أجل تحقيق الفوز وحصد بطاقة التأهل إلى الدور التالي".

وأضاف: "سيناريو هذه المباراة اختلف عن مباراة الذهاب فقد كنا في مرحلة دوري المجموعات، وفيها كل الفرق لديها الطموح للفوز والتأهل وتلعب بحماس".

وطمأن الشحات جماهير الفريق، مؤكداً أن جميع اللاعبين سيعملون على اظهار أفضل ما لديهم من أجل تحقيق الأفضل في البطولة الآسيوية والوصول لأبعد مرحلة.