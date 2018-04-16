4 فرق تتنافس على لقب بطولة "ضاحية الرحمانية"

الشارقة 24:

شهدت بطولة الرحمانية لكرة القدم في نسختها الأولى تنافساً كبيراً بين الفرق الـ 10 المشاركة، والتي وزعت على مجموعتين، وقد أسفرت مباريات الدور الأول عن تأهل 4 فرق هي: حكيم العرب وزايد الخير وزايد في القلب وقلعة الحصن.

جاء تأهل فريق حكيم العرب بعدما تصدر فرق المجموعة الأولى بعلامة كاملة، وحل فريق زايد الخير في المركز الثاني برصيد 9 نقاط بعد منافسة حامية مع فريق زايدنا الذي حل ثالثاً.

وفي المجموعة الثانية خطف فريق زايد في القلب صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بعد تعادله في المباراة الأخيرة مع فريق عيال زايد، وجاء في المركز الثاني فريق قلعة الحصن برصيد 9 نقاط.