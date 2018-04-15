الشامسي وبن هندي يشيدان بإنجاز فريق الشارقة للكاراتيه

الشارقة 24:

توج فريق نادي الشارقة الرياضي للكاراتيه بالمركز الأول للرجال بحصوله على 4 ميداليات ذهبية في بطولة الدوري العام للكاراتيه الذي احتضنته صالة نادي الذيد.

فيما نال المركز الأول أيضاً على مستوى الشباب بواقع 4 ميداليات ذهبية.

وحل في المركز الثاني لفئة الناشئين بنيله 4 ميداليات فضية، كما توجت فئة الفتيات بالمركز الثاني بحصولهن على 4 ميداليات فضية ليواصل فريق الكاراتيه رحلة تألق الألعاب الفردية في نادي الشارقة الرياضي خلال بطولات الموسم الرياضي 2017-2018.

وأشاد سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي بما حققه أبطال الكاراتيه من إنجاز يحتفي به مع ختام الموسم الرياضي، مؤكداً أن هذا النجاح الذي يحسب للألعاب الفردية فخر للنادي كله.

وأضاف: يفخر نادي الشارقة بالبطل عبدالله غلوم بتتويجه ببرونزية بطولة العالم للتايكواندو بجانب المركز الثالث لفريق الكاراتيه في بطولة البريمير ليغ1 على مستوى العالم.

وتابع: "فريق الكاراتيه يواصل اليوم سلسلة نجاحاته على المستوى الداخلي حيث نعمل في نادي الشارقة على أن يكون النادي دوماً في منصات التتويج ترسيخاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للألعاب الفردية وتوجيهه بأن تجد الرعاية والاهتمام اللازمين لصقل مواهب اللاعبين وتمثيل الدولة في المحافل الخارجية وفي مقدمتها الأولمبياد.

وأضاف: الكل يعمل من خلال تسخير الإمكانيات والكوادر المؤهلة برئاسة سليمان الهاجري، مشيراً إلى أن النادي سيعمل على توفير المزيد من الدعم من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات.

وأعرب محمد جمعة بن هندي نائب رئيس مجلس الإدارة عن فخره بما حققه لاعبو النادي في بطولة الدوري العام للكاراتيه على مستوى الرجال والشباب والناشئين والفتيات مؤكداً أن مؤشرات إنجازات الألعاب الفردية مبشرة.

وتابع: هذا الإنجاز يدل على العمل الكبير الذي ساد داخل أروقة الألعاب الفردية ما حقق فائدة كبيرة من الخطة العامة للنادي وأهدافه المرسومة لأن يكون مفخرة لكل الرياضيين وكياناً لصناعة الأبطال في مختلف الألعاب.

من جانبه، أثنى المهندس سليمان الهاجري على إنجاز فريق الكاراتيه اليوم وقدرته على التتويج بالمركز الأول لفئتي الرجال والشباب رغم المنافسة القوية التي وجدها من المنافسين.

وأضاف الهاجري: هذا الإنجاز يدل على اكتسابه كافة مقومات الوصول إلى منصات التتويج التي ظل يصل إليها منذ بداية الموسم الحالي وليس على مستوى الكاراتيه فحسب بل التايكواندو والقوس والسهم والمبارزة والجوجيتسو وكرة الطاولة وبقية الألعاب الفردية التي منحناها الاهتمام المطلوب بتهيئة الأجواء الرياضية المناسبة ودعم الفرق بأجهزة تدريبية عالية المستوى.