541 مكرماً في حفل الإنجازات الرياضية يتقدمهم نهيان بن مبارك

الشارقة 24 - محمود علي:

عقد صباح اليوم الأحد، في مقر الهيئة العامة للرياضة بدبي، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل وقائع حفل تكريم أصحاب الانجازات الرياضية الثاني عشر والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، ووزارة شؤون الرئاسة، في قاعة الاتحاد بفندق قصر الإمارات في أبوظبي.

وأعلن إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، خلال المؤتمر الصحافي عن اختيار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، شخصية العام الرياضية، واصفاً معاليه بأنه صاحب شخصية فذة، عرف عنها العمل الدؤوب، والمتابعة الدائمة للشؤون الرياضية بشتى مجالاتها، طيلة فترة توليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، كما شهدت الحركة الرياضية خلال فترة رئاسته للهيئة، تطوراً وتقدماً ملموسان، بفضل توجيهاته ومبادراته الداعمة للاتحادات الرياضية الوطنية والأندية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتشييد المنشآت الرياضية والشبابية، وتحقيق إنجازات رياضية كبيرة خلال تلك الفترة.

ورفع إبراهيم عبد الملك محمد الأمين العام للهيئة العامة للرياضة باسمه وباسم شباب الوطن الرياضيين، والأبطال أصحاب الإنجازات الرياضية، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وإلى كل من ساهم في تحقيق هذه الإنجازات، أسمى آيات الشكر والتقدير والاعتزاز بما يقدمونه من دعم لا محدود لرياضة شباب الوطن.

ووصل عدد المكرمين من أصحاب الإنجازات الرياضية في العام 2017 541 مكرماً من "28 اتحاد" حققوا ما مجموعه 450 ميدالية وبلغت قيمة المكرمة 18.739.500 مليون درهم.

وأشاد عبد الملك بالدور الكبير لمعالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة على ما يقدمه من متابعة وتوجيه واشراف، لكل المستجدات والآلية المساهمة في إنجاح هذا الحفل واظهاره بالصورة اللائقة.

وأوضح عبد الملك أنه سيتم خلال الحفل تكريم أحمد ناصر الفردان، والدكتور أحمد السيد الهاشمي، ومحمد علي الكمالي، ومحمد خليفة بالهول.