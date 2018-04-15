فعاليات بحرية وتراثية في اليوم الرياضي لموظفي حكومة الشارقة

لقطة جماعية لعدد من المشاركين في اليوم الرياضي

الشارقة 24:



شارك في فعاليات اليوم الرياضي المفتوح الذي أقامه نادي موظفي حكومة الشارقة ما يقارب من 200 شخص من الموظفين العاملين بالهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالشارقة وأسرهم.



وشمل البرنامج العديد من البرامج والأنشطة من الرياضات البحرية مثل التجديف وقوارب الكياك والسباحة الحرة وكرة طائرة بحرية بجانب رياضات أخرى مثل كرة القدم والطائرة بالإضافة إلى الألعاب الشعبية والتراثية.



كما وفرت اللجنة المنظمة جميع عوامل الأمن والسلامة من سيارات إسعاف وإطفاء ومنقذين وذلك لتوفير كافة عوامل الأمان لضمان نجاح الفعاليات للمشاركين.



شهد الفعاليات الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، والمستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي الموظفين، ومبارك الشامسي مدير بلدية الحمرية، وسالم غانم الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية وأعضاء مجلسي إدارة نادي موظفي الشارقة والحمرية.



وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن الفعاليات التي ينظمها نادي موظفي الشارقة تأتي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي نائب ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى توفير الخدمات لكافة موظفي حكومة الشارقة.



وأضاف: "مثل هذه الفعاليات لما لها دور مجتمعي كبير في زيادة الترابط والتواصل بين موظفي حكومة الشارقة في أجواء ترفيهية رياضية لكسر حاجز روتين العمل اليومي وتجديد نشاطهم وانعكاسه على تحفيز العمل الجماعي وروح التعاون والشراكة في تطوير العمل الإداري والمؤسسي.



كما أكد بن خادم على حرص نادي موظفي حكومة الشارقة المتواصل على أن تكون ممارسة الرياضة شعاراً للجميع بهدف التشجيع والترويج لأسلوب حياة صحي في المجتمع المحلي، موجهاً الشكر إلى بلدية الحمرية ونادي الحمرية على تعاونهم الكبير من أجل استضافة الفعالية وتوفير كافة عوامل النجاح للخروج بالفعالية بالشكل الأمثل.



ووجه بن خادم الشكر إلى الجهات الراعية والداعمة للحدث وهي وجهة الشارقة المائية "أجمل مكان" وشركة تايجر للعقارات راعيان ذهبيان والثريا للعقارات راعي برونزي.



من جانبه ثمن مبارك الشامسي مدير بلدية الحمرية جهود نادي موظفي حكومة الشارقة في تنظيم مثل هذه الفعاليات حيث يعد النادي واجهة حضارية لحكومة الشارقة، مشيراً بأن مشاركة بلدية الحمرية في مثل هذه الفعاليات تأتي من إيماننا بدورنا في العمل المجتمعي في توفير كافة عوامل مثل هذه الفعاليات التي تهدف غلى خلق الألفة والتقارب بين العاملين بحكومة الشارقة.