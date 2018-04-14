بنتيجة 3-2

"أبيض الشباب" يخسر تجربته الودية الثانية أمام طاجكستان

  • السبت 14, أبريل 2018 في 11:26 م
  • جانب من المباراة
    جانب من المباراة
فاز منتخب طاجكستان على منتخبنا الوطني، للشباب بنتيجة 3-2 وذلك خلال اللقاء الودي الثاني بين المنتخبين، والذي أقيم على ملعب النادي العربي في أم القيوين.
الشارقة 24 - محمود علي:
 
خسر منتخبنا الوطني للشباب، من نظيره منتخب طاجكستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الودي الثاني الذي جمع المنتخبين، على أرضية ملعب النادي العربي بأم القيوين.
 
 انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم منتخبنا بهدفين مقابل هدف، سجلهما خالد البلوشي، وماجد راشد، وفي الشوط الثاني تمكن منتخب طاجكستان من تسجيل هدفين محققاً الفوز في اللقاء.
 
وبذلك يكون "الأبيض الشاب" قد اختتم معسكره الداخلي للفترة من 8 إلى 14 الشهر الجاري، ولعب خلاله مباراتين مع طاجكستان انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله، ضمن استعداداته لكأس آسيا في أكتوبر المقبل بجاكارتا.