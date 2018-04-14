"أبيض الشباب" يخسر تجربته الودية الثانية أمام طاجكستان

الشارقة 24 - محمود علي:

خسر منتخبنا الوطني للشباب، من نظيره منتخب طاجكستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الودي الثاني الذي جمع المنتخبين، على أرضية ملعب النادي العربي بأم القيوين.

انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم منتخبنا بهدفين مقابل هدف، سجلهما خالد البلوشي، وماجد راشد، وفي الشوط الثاني تمكن منتخب طاجكستان من تسجيل هدفين محققاً الفوز في اللقاء.

وبذلك يكون "الأبيض الشاب" قد اختتم معسكره الداخلي للفترة من 8 إلى 14 الشهر الجاري، ولعب خلاله مباراتين مع طاجكستان انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله، ضمن استعداداته لكأس آسيا في أكتوبر المقبل بجاكارتا.