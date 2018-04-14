"الشارقة" يتعاقد مع الأوزبكي مختاروف لتدريب فريق الرماية

الشارقة 24 – محمود علي:

تعاقدت إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي، مع المدرب الأوزبكي ديلشود مختاروف لتدريب فريق الرماية بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وتم توقيع العقد بحضور المهندس سليمان الهاجري رئيس مجلس الإدارة، ونائبه حميد سبت، وعلي البلوشي مدير الإدارة.

وأكد النادي أن التعاقد مع ديلشود يأتي في إطار التحضيرات المبكرة للموسم الجديد للألعاب الفردية، وإنجاز الملفات الفنية قبل وقت كافِ، على ضوء الاستراتيجية التي تنتهجها والرؤية التي وضعتها من اجل إعداد لاعبين واعدين يعتلون منصات التتويج.

وقال سليمان الهاجري رئيس مجلس الإدارة،، إن التعاقد مع المدرب الأوزبكي يأتي لسمعته المميزة، وقدرته على تحقيق الأفضل مع النادي خلال الفترة المقبلة.

وبدوره، قال حميد سبت نائب رئيس مجلس الإدارة، إن المدرب أظهر رغبة كبيرة في العمل بنادي الشارقة وهو من المدربين أصحاب الإمكانيات العالية وصاحب سيرة مشرفة، وسيكون له تأثير إيجابي على تطور مستوى اللاعبين.

من جانبه، عبر المدرب الأوزبكي ديلشود مختاروف، عن سعادته بالتعاقد مع نادي الشارقة، مؤكداً أنه سيعمل بشكل جاد ضمن منظومة مدربي الألعاب الفردية للإسهام في إنجاح رؤية الإدارة التي أظهرت احترافية كبيرة في التعامل والطموح الذي تعمل به.