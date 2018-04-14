إعلان قوائم المرشحين لجوائز دوري الخليج العربي

الشارقة 24:

أعلنت لجنة دوري المحترفين عن القوائم الأولية للمرشحين لجوائز دوري الخليج العربي لست فئات مختلفة، وسيبدأ التصويت على المرشحين في كل فئة اعتباراً من 15 أبريل الجاري حتى 22 منه، على أن يتم الإعلان عن أفضل ثلاثة مرشحين عن كل فئة في 23 أبريل، ثم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع جائزة دوري الخليج العربي في العاشر من مايو المقبل.

وسيتم التصويت لهذه الفئات عبر الموقع الإلكتروني المخصص للجائزة www.awards.agleague.ae، بمشاركة كل من خبراء في كرة القدم، والأندية (كابتن ومدرب الفريق)، والإعلام والجماهير من خلال اختيار أفضل خمسة مرشحين عن كل فئة.

وبحسب القائمة الأولية التي تم الإعلان عنها يتنافس على جائزة الكرة الذهبية (أفضل لاعب إماراتي): علي مبخوت الجزيرة، ريان يسلم، عمر عبدالرحمن، إسماعيل أحمد ومهند سالم من العين، أحمد إبراهيم، خليفة مبارك ومحمود خميس من النصر، ومحمد مرزوق من شباب الأهلي، وسالم العزيزي من الوصل.

بينما يتنافس على جائزة الكرة الذهبية (أفضل لاعب أجنبي): ماركوس بيرج وكايو فيرنانديز من العين، فابيو دي ليما وكايو كانيدو من الوصل، سبستيان تيجاليبو، ومراد باتنا، وبالازس جوجاك وريم شانج من الوحدة، ثم مارسيلو دا سيلفا من النصر، ورومارينهو دا سيلفا من الجزيرة.

وتضم القائمة الخاصة بجائزة القائد لأفضل مدرب خمسة مدربين وهم: زوران ماميتش مدرب العين، ولورينت ريجيكامب مدرب الوحدة، ورودولفو أروابارينا مدرب الوصل، وعبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، وهينك تين كات مدرب الجزيرة.

وفي جائزة الفتى الذهبي (أفضل لاعب واعد من مواليد 1997 فما فوق) يتنافس: محمد الشامسي خالد إبراهيم، وأحمد العكبري وأحمد راشد من الوحدة، وجاسم يعقوب من النصر، ومحمد العطاس وزايد العامري من الجزيرة، وعمر سعيد من حتا، وعلي صالح من الوصل، وماجد سرور من الشارقة.

أما فيما يتعلق بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى فقد انحصر الصراع بين خمسة حراس هم: خالد عيسى من العين، ومحمد الشامسي من الوحدة، وماجد ناصر من شباب الاهلي، وأحمد شامبيه من النصر وفهد الظنحاني من دبا.

وجاء اختيار المرشحين في هذه الفئات الخمس بناء على الإحصائيات المقدمة من قبل شركة سبورت رادار، الشريك الإحصائي للجنة دوري المحترفين، حيث تم تقييم أداء اللاعبين وفقا لمعايير محددة شملت المراكز، وعدد الأهداف المسجلة، والتمريرات الصحيحة، وصناعة الأهداف، ومنع تسجيل الأهداف، واللعب النظيف (البطاقات الصفراء والحمراء والعقوبات الانضباطية).

أما المرشحون لجائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير، فقد تم اختيارهم بناء على ترشيح الجماهير لهم في المرحلة الأولى التي امتدت من 8 إلى 12 أبريل الجاري، وشهدت مشاركة واسعة ومنافسة شرسة بين أنصار الفرق المختلفة الذين حرصوا على دعم لاعبيهم المفضلين عبر الصفحات الرسمية للجنة دوري المحترفين على شبكات التواصل الاجتماعي وشملت الترشيحات 10 نجوم هم: حسين الشحات، وعمر عبد الرحمن، وماركوس بيرج من العين، ومبارك بوصوفة من الجزيرة، وفابيو دي ليما من الوصل، ومحمد الشامسي، ومراد باتنا وسبستيان تيجاليبو من الوحدة، وياسين البخيت من دبا، ويوسف قلفا من الإمارات.