فلامنغو البرازيلي يُحرِج الأهلي المصري في دولية حمدان بن محمد

الشارقة 24 – محمود علي:

ألحق فريق فلامنغو البرازيلي هزيمة قوية بفريق الأهلي المصري في منافسات النسخة الثامنة من بطولة حمدان بن محمد الدولية لكرة القدم تحت 16 سنة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي في نادي ضباط شرطة دبي خلال الفترة من 10 إلى 19 أبريل الجاري.

وتمكن فريق فلامنغو من تسجيل 8 أهداف نظيفة في مرمى الأهلي المصري الذي لم يستطع فك شفرة البرازيليين، واستسلم إلى سيل الأهداف في مرماه، فيما لم يتمكن لاعبوه من إيصال الكرة إلى شباك حارس مرمى فلامنغو، وبذلك تذيل الأهلي المصري ترتيب مجموعته بدون أي نقاط في رصيده وبخسارتين ومسجلاً هدف واحد ومستقبلاً 10 أهداف في شباكه، بينما احتفظ فلامنغو بصدارته للمجموعة برصيد 6 نقاط وفوزين مسجلًا 13 هدفاً ومستقبلاً هدف واحد في شباكه.

وفي مباراة أخرى خسر فريق الوصل في المباراة الثانية أمام فريق آيندهوفن الهولندي بسبعة أهداف مقابل هدفين، ليحتل آيندهوفن المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفوزين مسجلاً 9 أهداف ومستقبلًا 3 أهداف.

ويأتي الوصل بعده في المرتبة الثالثة بدون رصيد وخسارتين مسجلاً ثلاثة أهداف ومستقبلاً 12 هدفاً.