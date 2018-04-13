شباب الأهلي يحرز لقب بطولة الإمارات للدراجات للفرق

الشارقة 24 – محمود علي:

حقق فريق نادي شباب الأهلي دبي للدراجات، الذي يضم النجوم ماجد البلوشي وناصر سيف المعمري وسلطان النوبي ووليد النقبي بطولة الإمارات للفرق ضد الساعة للكبار، بعد فوزهم بجدارة بالمركز الأول بعد تحقيقهم أفضل زمن وقدره ساعة و26 دقيقة و24 ثانية في سباق البطولة الذي نظمه اتحاد الدراجات اليوم الجمعة في طريق نزوى بالشارقة لمسافة 60 كم.

وحقق فريق نادي الحمرية المركز الثاني، بعد تسجيله لثاني أفضل زمن في السباق، فيما حقق فريق نادي أبوظبي للدراجات نتيجة إيجابية ومشجعة بحصوله على المركز الثالث في أول مشاركة له على مستوى الكبار.

عقب انتهاء السباق الذي أشرف على تنظيمه السكرتير الفني الحسن عقيلي، قام عبد الكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية ونايف عبد العزيز جكة الأمين العام المساعد، ومحمد الحمادي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات بتقليد الفرق الفائزة بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وتسليم فريق شباب الأهلي دبي كأس البطولة.