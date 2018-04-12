مجلس ضاحية الرحمانية ينظم أول بطولة لكرة القدم

الشارقة 24:

أكملت اللجنة الرياضية بمجلس ضاحية الرحمانية، كافة الاستعدادات الفنية والإدارية لإقامة اول بطولة لكرة القدم في الضاحية، بمشاركة 100 لاعب، وذلك في الفترة من 13 إلى 21 أبريل الحالي على ملاعب نادي الفروسية بالشارقة.

وأوضح يوسف السهلاوي، رئيس اللجنة الرياضية بمجلس ضاحية الرحمانية، أن اللجنة قامت بوضع كافة قوانين وأنظمة البطولة من أجل نجاح البطولة في نسختها الأولى.

وأشاد السهلاوي بتفاعل الأهالي مع فكرة البطولة، حيث تم تسجيل 10 فرق بإجمالي 100 لاعب وإداري من قاطني ضاحية الرحمانية، مشيراً إلى أنه نظراً للإقبال الكبير على التسجيل في البطولة، اعتمدت اللجنة نظام دوري المجموعات من خلال توزيع الفرق المشاركة على مجموعتين، ليتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لمرحلة الربع النهائي ومن ثم المنافسة للتأهل للمباراة النهائية.

وقال إن اللجنة الرياضية اجتمعت مع ممثلي الفرق المشاركة في البطولة، حيث قام عضو اللجنة الحكم الدولي خميس الشامسي، بشرح قوانين وشروط البطولة، وتم بعد ذلك إجراء القرعة بحضور ممثلي الفرق وتسليمهم جدول المباريات.

ومن جهته، ذكر عاطف الكراني عضو مجلس ضاحية الرحمانية، أن بطولة الرحمانية لكرة القدم تقام تحت مظلة دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة كإحدى المبادرات المجتمعية الرياضية بهدف التشجيع على ممارسة الرياضة، وبث روح المنافسة الشريفة، واكتشاف المواهب الشابة في لعبة كرة القدم.

وأضاف أنه قد تم تخصيص جوائز نقدية وعينية للفرق الفائزة واللاعبين المميزين خلال البطولة.