"المحترفين" تكرم الموندياليين محمد عبد الله ومحمد يوسف

الشارقة 24:

كرم عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس لجنة دوري المحترفين اليوم الخميس، الحكميين الدوليين الإماراتيين حكم الساحة محمد عبد الله حسن، والحكم المساعد محمد أحمد يوسف، وذلك تقديراً لاختيارهما ضمن قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات كأس العالم 2018 بروسيا.

وسيكون محمد عبد الله حسن ثاني حكم ساحة إماراتي يتم اختياره للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم، بعد المونديالي الإماراتي الأول على بوجسيم، فيما يعتبر محمد أحمد يوسف ثالث حكم مساعد من دولة الإمارات العربية المتحدة في المونديال بعد عيسى دوريش وصالح المرزوقي.

واعتبر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين، أن اختيار الحكمين للظهور في بطولة كأس العالم بروسيا، تأكيداً على تميز الحكام الإماراتيين، ودليلاً على التطور الذي تشهده كرة القدم الإماراتية، متمنياً لهما التوفيق في تمثيل الدولة في هذا المحفل العالمي الكبير.