الإمارات في المستوى الأول لقرعة آسيا 2019

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن منتخب الإمارات سيكون في المستوى الأول خلال قرعة كأس آسيا، التي ستقام في دبي، 4 مايو المقبل.

وبحسب موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الإنترنت، فإن تصنيف المنتخبات للقرعة صدر بالاعتماد على التصنيف العالمي الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس.

وبحسب نظام البطولة فإن منتخب الإمارات المضيف جاء في المستوى الأول للقرعة، حيث سيخوض المباراة الافتتاحية، 5 يناير المقبل على ستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وحصلت المنتخبات الـ 12 التي حصلت على بطاقات التأهل للنهائيات، من خلال بلوغ المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2018، على تصنيف في المستويين الأولى والثاني للقرعة، وتم توزيعها بعد ذلك حسب موقعها في التصنيف العالمي.

أما المنتخبات الـ 12 التي تأهلت من خلال تصفيات كأس آسيا التي اختتمت، مؤخراً، فقد وزعت على المستويين الثالث والرابع، وجاء تحديد موقعها بحسب التصنيف العالمي أيضاً.

وبحسب نظام القرعة، فقد جاءت منتخبات الإمارات وإيران وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية في المستوى الأولى من التصنيف، في حين ضم المستوى الثاني منتخبات الصين وسوريا وأوزبكستان والعراق وقطر وتايلاند.

أمام المستوى الثالث، فضم منتخبات قرغيزستان التي تأهلت للمرة الأولى إلى النهائيات والتي حققت أكبر تقدم هذا الشهر في التصنيف العالمي، إلى جانب لبنان وفلسطين وعمان والهند وفيتنام.

وضم المستوى الرابع كل من كوريا الشمالية والفلبين والبحرين والأردن واليمن وتركمانستان.

جدير بالذكر، أن البطولة تشهد للمرة الأولى مشاركة 24 منتخباً، بعدما تم توسيع قاعدة المشاركة من 16 إلى 24 منتخب، حيث أن جميع المناطق الخمس في قارة آسيا حظيت بممثلين في النهائيات.

ويتأهل إلى دور الـ 16 في النهائيات أول فريقين من كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث.