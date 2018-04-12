حكومة الشارقة تُحفز موظفيها على التعاون بيوم رياضي مفتوح السبت

الشارقة 24:

تنطلق السبت المقبل، فعاليات اليوم الرياضي المفتوح لموظفي حكومة الشارقة وأسرهم، والذي ينظمه نادي موظفي حكومة الإمارة، بالتعاون مع بلدية ونادي الحمرية، بإشراف مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة نحو 200 شخص.

وتشمل الفعاليات، العديد من البرامج والأنشطة من الرياضات البحرية، مثل التجديف وقوارب الكاياك، والسباحة الحرة، وكرة الطائرة البحرية، إضافة إلى رياضات أخرى، مثل كرة القدم والطائرة وألعاب التلي ماتش، إلى جانب الألعاب الشعبية والتراثية.

وأكد سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن إدارة النادي تسعى إلى توفير كافة عوامل النجاح للفعاليات، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة لليوم المفتوح، للخروج بهذه التظاهرة الرياضية الاجتماعية بالصورة المثلى.

وأكد سعادته، أهمية مثل هذه الفعاليات لدورها المجتمعي الكبير، في زيادة الترابط والتواصل بين موظفي حكومة الشارقة، في أجواء ترفيهية رياضية، لكسر حاجز روتين العمل اليومي، وتجديد النشاط، وانعكاس ذلك على تحفيز العمل الجماعي، وروح التعاون والشراكة، في تطوير العمل الإداري والمؤسساتي.

وأكد سعادته، حرص النادي على أن تكون ممارسة الرياضة، شعاراً للجميع بهدف التشجيع والترويج لأسلوب حياة صحي في المجتمع المحلي، ووجه الشكر إلى بلدية ونادي الحمرية على استضافة الفعاليات وتوفير عوامل النجاح لها.

من جانبه، وجه المستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة، الشكر والتقدير إلى الجهات الداعمة والراعية لهذا الحدث الرياضي الكبير، وأكد أن الرعاة هم شركاء النجاح لفعاليات النادي، إيماناً بدعم الأنشطة الرياضية والمجتمعية، وأشار إلى أن اليوم الرياضي، يحظى برعاية ذهبية من شركة الحنو العقارية، وفضية من "تايغر للمقاولات"، وبرونزية من شركة الثريا للعقارات.