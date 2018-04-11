العنبري: الشارقة تأهب جيداً لمواجهة شباب الأهلي

الشارقة 24 - محمود علي:

أكد عبد العزيز العنبري، مدرب الشارقة، أن فريقه يلعب في بطولة مختلفة عن الدوري، من حيث نوعية المباريات، والتحضير لها، موضحاً أن فترة الإعداد الماضية، كانت قصيرة، ولكنه تم التركيز على الجانب البدني للاعبين.

وصرح العنبري خلال المؤتمر الصحافي، الذي سبق لقاء الفريق مع شباب الأهلي، بربع نهائي كأس رئيس الدولة، أن الجميع يمتلك حق المنافسة على البطولة، وأتمنى التوفيق لفريقي، وواثق بأننا سنظهر بشكل قوي وإيجابي في المباراة".

وعن الغيابات أعلن العنبري، أن شاهين وأحمد ديدا سيغيبان للإصابة، ومحمد جابر ومحمد إبراهيم بسبب اتفاق الناديين ومشاركة سانتو ستحدد لاحقاً، بسبب تواجده مع ابنه المريض، خلال الفترة الماضية، أما بقية اللاعبين فهم جاهزون للمباراة.

ولفت العنبري، إلى أن عودة فاندر فييرا تدعم الفريق، متمنياً في الوقت نفسه، أن يظهر بالشكل المطلوب في المباراة مع بقية اللاعبين.

وختم العنبري بالتأكيد على ضرورة الحذر في بداية المباراة، مع وجود التوازن بين الخطوط الدفاعية والهجومية، موضحاً أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين.