يلتقيان الخميس بربع النهائي

العنبري: الشارقة تأهب جيداً لمواجهة شباب الأهلي

  • الأربعاء 11, أبريل 2018 في 11:08 م
  • عبد العزيز العنبري خلال المؤتمر الصحافي
    عبد العزيز العنبري خلال المؤتمر الصحافي
اعتبر عبد العزيز العنبري، مدرب فريق الشارقة، أن هدف فريقه هو التأهل إلى نصف نهائي البطولة الأغلى، "بطولة كأس رئيس الدولة"، وذلك حينما يواجه شباب الأهلي، في لقاء ربع النهائي الخميس.
الشارقة 24 - محمود علي:
 
أكد عبد العزيز العنبري، مدرب الشارقة، أن فريقه يلعب في بطولة مختلفة عن الدوري، من حيث نوعية المباريات، والتحضير لها، موضحاً أن فترة الإعداد الماضية، كانت قصيرة، ولكنه تم التركيز على الجانب البدني للاعبين.
 
وصرح العنبري خلال المؤتمر الصحافي، الذي سبق لقاء الفريق مع شباب الأهلي، بربع نهائي كأس رئيس الدولة، أن الجميع يمتلك حق المنافسة على البطولة، وأتمنى التوفيق لفريقي، وواثق بأننا سنظهر بشكل قوي وإيجابي في المباراة".
 
وعن الغيابات أعلن العنبري، أن شاهين وأحمد ديدا سيغيبان للإصابة، ومحمد جابر ومحمد إبراهيم بسبب اتفاق الناديين ومشاركة سانتو ستحدد لاحقاً، بسبب تواجده مع ابنه المريض، خلال الفترة الماضية، أما بقية اللاعبين فهم جاهزون للمباراة.
 
ولفت العنبري، إلى أن عودة فاندر فييرا تدعم الفريق، متمنياً في الوقت نفسه، أن يظهر بالشكل المطلوب في المباراة مع بقية اللاعبين.
 
وختم العنبري بالتأكيد على ضرورة الحذر في بداية المباراة، مع وجود التوازن بين الخطوط الدفاعية والهجومية، موضحاً أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين.