"التخطيط والمساحة" تحصد لقب كرة الطاولة للمؤسسات الحكومية بالشارقة

الشارقة 24:

اختتمت بنجاح فعاليات البطولة الرابعة لكرة الطاولة للمؤسسات والدوائر الحكومية بالشارقة والتي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي.

انتزع بجدارة اللاعب عمرو همام سيد من دائرة التخطيط والمساحة لقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب عبد المجيد عبد الله من القيادة العامة لشرطة الشارقة والذي احتل المركز الثاني وجاء في المركز الثالث اللاعب فايز عليوة من بلدية مدينة الشارقة وفي المركز الرابع اللاعب يونس الهاجري من القيادة العامة لشرطة الشارقة بينما احتل المركز الخامس اللاعب عبد الرحمن أحمد الكازروني من نادي الثقة للمعاقين.

وقد قام الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة والمستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي الشارقة وأسامة يوسف الدوخي عضو اللجنة التنفيذية لنادي موظفي الشارقة وحيدر طالب ربيع عضو مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين وأحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى وتوزيع شهادات التقدير على حكام البطولة والمتطوعين.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن ما تحققه البطولة من نجاحات إنما هو ثمرة التعاون بين ناديي الثقة للمعاقين ونادي موظفي حكومة الشارقة محققةً رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نحو تعزيز التعاون بين كافة المؤسسات الحكومية بالشارقة، مثمناَ النجاح الكبير الذي حققته البطولة من أهداف مجتمعية سامية تمثلت في الروح الرياضية التي سادت بين موظفي حكومة الشارقة، والتي جمعتهم في لقاءات ودية خارج أوقات العمل الرسمية ووجه بن خادم الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على دوره الرائد في الإشراف على كافة الفعاليات الرياضية بالشارقة والتعاون الدائم مع النادي لإنجاح أنشطته.

وفي نفس السياق ثمن أسامة يوسف الدوخي النجاح الكبير الذي حققته البطولة في نسختها الرابعة والمشاركة القوية لهذا العدد الكبير من اللاعبين، مؤكداً بأن إدارة النادي تسعى جاهدة إلى تنفيذ العديد من الفعاليات التي تعمل على جذب موظفي الشارقة موجهاً الشكر إلى وسائل الإعلام المختلفة على تغطيتها المميزة لكافة الأنشطة والتي بدورها تعمل على تعريف المجتمع بأنشطة وبرامج النادي مشاركة مميزة.

وشارك في البطولة 69 لاعباً يمثلون مؤسسة الشارقة للإعلام وجمعية الشارقة التعاونية ومصرف الشارقة الإسلامي والقيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة الأشغال العامة ودائرة التخطيط والمساحة ومدينة الشارقة للإعلام وبلدية مدينة الشارقة وبلدية الحمرية ودائرة التنمية الإقتصادية ومستشفى القاسمي وهيئة مطار الشارقة الدولي وهيئة الطرق والمواصلات ونادي الثقة للمعاقين.