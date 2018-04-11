"هيئة الرياضة" تطلق تحديثات على "بوابة الإمارات"

الشارقة 24:

انطلاقاً من حرص الهيئة العامة للرياضة على مواكبة المستجدات المعاصرة في التحول الرقمي والذكي، وتماشياً مع توجيهات القيادة العليا الرامية إلى صناعة المستقبل، وتذليل كافة الصعاب أمام الرياضة والرياضيين في الإمارات، عقدت الهيئة اليوم الأربعاء، ورشة عمل لتحديث بيانات بوابة الإمارات الرياضية واستحداث خدمات جديدة بمشاركة ممثلين من جميع الاتحادات والجهات الرياضية في الدولة.

وفي مستهل الورشة أشاد إبراهيم عبد الملك محمد أمين عام الهيئة العامة للرياضة، بالورشة وبالحضور واللجنة المنظمة، وقال بأن الهيئة فاتحة أبوابها لكل المقترحات التي ستسهم في تحسين آلية تقديم خدماتها وتطويرها عبر بوابة الإمارات الرياضية، وأبدأ استعداد الهيئة لإقامة الورش والدورات التي ستساعد على التعامل مع البوابة، في حال تم الطلب من أي جهة.

وقال عبد الملك: إن هذه التحديثات التي تم إطلاقها اليوم من خلال الورشة ستحدث نقلة نوعية فارقة في الإجراءات الرياضية الإلكترونية والذكية، على حد سواء، وأنها ستضع الخدمات الخاصة بأذونات الدخول والمراسلات، في متناول الجميع، بالإضافة إلى تسهيل كل ما يتعلق بإجراءات الموظفين في الاتحادات الرياضية، ومتابعة تقييم نظام أداء الإدارات الرياضية.

وأشار أمين عام الهيئة العامة للرياضة، إلى أن هذه الورشة جزء من سلسلة ورش قادمة سيتم خلالها إطلاق عدد من التحديثات وإضافة أخرى، سيتم الإعلان عنها لاحقاً، مؤكداً أن الهيئة تعمل وبشكل دؤوب من خلال فريق مهني متخصص، وذلك من أجل الارتقاء بالأداء وتطوير آليات العمل.

من جانبه أكد عبد الله حسين محيوه الخبير في قسم الاتحادات الرياضية، على أنه حان الوقت للبدء في إطلاق التحديثات الجديدة، المتعلقة بالبوابة وذلك وفق آليات جديدة تتماشى مع استراتيجية الهيئة والتصور الذي أعدته، وسيتم طرح ذلك والاعلان عنه من خلال ورش العمل التعريفية لمنسقي الجهات الرياضية في الدولة.

وأضاف محيوه، أن هذه المرحلة استغرقت وقتاً طويلاً من التحضير والدراسة، لتظهر بالشكل المرجو، حيث أنها مرحلة التأسيس للباقة المحدثة الجديدة، وأن هناك مراحل لاحقة سيتم الإعلان عنها قريباً، من خلال ورشة وأنشطة مماثلة.